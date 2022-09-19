Fatih'te iki polise silahlı saldırı: Firari saldırganın 'katil' olduğu ortaya çıktı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Eve giren polis Ergül Maden (28)'in cesediyle karşılaştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

DHA

FATİH'TE POLİSLERE SALDIRDI

Polisin aradığı G.G. (32)'yi Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

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Görgü tanığı Levent Aydın Ayebe, "Polis memuru arkadaşlar rutin uygulama yapıyordu. Kimlikleri çıkartırken ateş ettiler. Ateş sonucu polis memuru arkadaş yaralandı. Onlarda kaçıp gittiler. Kaldırımın üstünde kimlik isterken bunlarda ateş etti" dedi.

DHA

TAKSİ SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis her yerde saldırganları ararken G.G.'nin kaçarken bindiği taksi sürücüsü bulundu. Taksi şoförünün, "Aksaray ışıklardan aldım Altınsehir'e getirdim. Uyuşturucu etkisindeydi. Belindeki silahı çıkardı tekrar beline koydu. 'Sen bana iyi davrandın yoksa seni öldürecektim' dedi. Aksaray'da birini vurdum dedi . Polis çıktı. Şahıs uzun boylu esmer, ensesinde 'Güven' yazıyor, kolları dövmeli" dediği öğrenildi.





DHA

Bu arada yaralı polisler için meslektaşları hastaneye akın etti. Polisler yaralı meslektaşları için kan vermek için gelirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yaralıları ziyaret etti.

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OYNAT 00:35 Fatih'te polise saldıran şüphelilerin kaçış anı Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memuru silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların 2 kişi olduğu belirtilirken yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken polisin saldırganları arama çalışması sürüyor. Öte yandan olay sonrası kaçan saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten açıklamada; "19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10.50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan 2 şüpheli şahıstan biri olan G.G. (32) tarafından ateş açılmıştır" denildi.

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