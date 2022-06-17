Fatih'te Suriçi Kupası sahibini buldu

Fatih Belediyesi, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle ilçede faaliyet gösteren 85 resmi ve 77 özel eğitim kurumunun katılımıyla okul sporları turnuvasını gerçekleştirdi. Turnuvaya 62 bin 500 öğrenciden 6 bin 738 öğrenci katılım gösterdi. 16 branşta gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Fatih Belediyesi Mimar Sinan Stadı’nda gerçekleşen Suriçi Kupası Ödül Törenine Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, öğrenciler ve velileri katıldı. Toplamda 210 kupa ve bin 831 madalyanın yanısıra 778 bin TL para ödülü verildi.

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