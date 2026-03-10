Yeni Şafak
Fatih'te trafikte yumruklu saldırıya 180 bin lira ceza

Fatih'te trafikte yumruklu saldırıya 180 bin lira ceza

00:3210/03/2026, Salı
DHA
Trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobilin camını yumrukladı
Trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobilin camını yumrukladı

İstanbul’un Fatih ilçesinde trafikte tartıştığı diğer sürücüye hakaret eden ve aracın camını yumruklayan saldırgan sürücü, emniyet güçlerinin sanal medya hesaplarındaki videoların ardından. Kimliği B.Ş. olarak belirlenen şahsa, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ağır yaptırımlar uygulandı.

Fatih'te trafikte tartıştığı sürücüye hakaret edip otomobilin camını yumruklayan saldırgan sürücüye 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek' suçundan 180 bin lira ceza yazıldı.

İstanbul emniyeti Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriye çalışmasında, Fatih'te bir sürücünün trafik tartışmasında aracından inerek diğer sürücüye hakaret ettiği ve otomobili yumrukladığı belirlendi. Yapılan incelemede saldırgan sürücünün B.Ş. olduğu belirlendi. Çeşitli sanal medya hesaplarında yayınlanan videonun ardından kimliği tespit edilen saldırgan sürücü B.Ş., polis ekiplerince yakalandı. Hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürülen B.Ş.'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek suçundan 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edilen B.Ş.'nin ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.



