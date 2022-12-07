Fatih’te üzerine pitbull cinsi köpek salınan polis ateş etti: Bir kişi öldü

İstanbul’un Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde sivil halde görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve Poyraz Gelener isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre; Poyraz Gelener, tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., Poyraz Gelener’e silahla ateş ederek karşılık verdi.

Hastanede öldü

Karın ve kasık bölgesinden yaralanan 25 yaşındaki Poyraz Gelener yere yığılırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Gelener, kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Akrabaları hastanede taşkınlık çıkardı

Ölüm haberini alan yakınları da hastaneye akın etti. Şahsın yakınlarından bazılarının hastanede taşkınlık çıkarması nedeniyle polis ekipleri, hastane içinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. İHA’nın haberine göre Gelener’in; “uyuşturucu”, “hırsızlık”, “kapkaç” ve “kasten yaralama” gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

Bu arada bir polis memuru ile 3 kişinin tartışmasıyla başlayıp, polis memurunun ateş etmesinin ardından Poyraz Gelener’in hayatını kaybettiği olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

Açıklamada; Poyraz Gelener, C.K. ve B.A.P. isimli kişilerin, yanlarındaki iki pitbull köpeğiyle birlikte, sivil kıyafetli polis memuru K.A.’ya saldırdıkları, saldırı sonucunda polis memurunun ateş etmesiyle Poyraz Gelener’in hayatını kaybettiği belirtildi.

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2 pitbullu polisin üzerine saldılar

Açıklamada, şöyle denildi: “Fatih Katip Kazım Mahallesi, Langa Hisarı Yenikapı mevkisinde, 18.50 sıralarında, yolda sivil kıyafetli olarak yürüyen polis memuru K.A. ile aynı yolda pitbull cinsi iki adet köpek gezdiren (P.G.) , (C.K.) ve (B.A.P.) adlı şahıslar arasında tartışma çıkmıştır. Yaşanan tartışma sonrasında şahısların köpeklerle birlikte saldırısı neticesinde polis memuru K.A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Polis memuru K.A.’nın saldırıyı bertaraf etmek amacıyla beylik tabancasıyla açtığı ateş sonucu P.G. isimli şahıs yaralanmıştır. Yaralı (P.G.), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Olaya karışan (C.K.) ve (B.A.P.) isimli şahıslar ile polis memuru K.A. gözaltına alınmış, iki adet pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.”

‘İsmi Hacı’ydı’

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Poyraz Gelener’in isminin daha önce ‘Hacı’ olduğu, İl İdare Kurulu Kararı ile ad veya soyadı düzeltmesine başvurarak 'Poyraz' ismini aldığı iddia edildi.

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