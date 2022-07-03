Gündem Fatihte yıkılan binanın altından top mermisi çıktı
İSTANBUL

Fatih’te yıkılan binanın altından top mermisi çıktı

İstanbul Fatih’te yıkımı yapılan metruk binanın altından top mermisi çıktı. Korozyona uğramış top mermisi incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Fatih’te yıkılan binanın altından top mermisi çıktı
Fatih’te yıkılan binanın altından top mermisi çıktı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde metruk bir gecekondunun yıkımı sırasında binanın altında bir top mermisi olduğu görüldü. Mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Polis ekipleri yapılan ilk incelemede korozyona uğrayan top mermisinin patlayıcı özelliği kalmadığını belirledi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri eski top mermisini detaylı inceleme için muhafaza altına aldı.
Mahalle sakinlerinden Fahri Akar, “Gecekondu yıkımı yapıldı. Yıkıntı arasından çıktı. Havan mermisi olduğu söylendi. 1800’lü yıllara ait olduğunu şimdi öğrendim. Eski mühimmatların doğuracağı risk söz konusudur her zaman. Polisi çağırdık. Kimseye bir zarar gelmeden ‘imha edilsin’ dedik. Polisin bilgisi dahilinde gerisi. Onlar incelemelerini yaptılar. İmhaya götürdüler aynı şekilde. Burada başka var mı yok mu onu arayacaklar” dedi.

Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu
GÜNDEM
Mezarlıkta patlamamış top mermisi bulundu

Kocaeli'de çukurda 50 yıllık top mermisi bulundu
GÜNDEM
Kocaeli'de çukurda 50 yıllık top mermisi bulundu
İzmirdeki kazılarda bulundu

İzmir'deki kazılarda bulundu

Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.
Her yeri istila etti

Her yeri istila etti

Görüntüler drone ile kaydedildi.
Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda korkulu bekleyiş

Yedi kişi hafif şekilde yaralanmıştı...

Vatandaşlar 8 yıl sonra sandığa gidiyor.

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı.

​Geleceğin siber muhafızları burada.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Menzili 200 kilometre.

​Hem anlatıcı hem kahraman.

​Kurban gönül bağı kuracak.

​Hedefe erken ulaşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.