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İSTANBUL

Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: Bir kişi öldü

Fatih’te, görev yaptığı birime giden polis memuru ile sahilde pitbull cinsi köpeği gezdiren üç kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis, kendisine yumruk atan kişiyi silahıyla ateş ederek yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Merkezi DHA
Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: Bir kişi öldü
​Fatih’te yumruklu saldırıya uğrayan polis ateş etti: Bir kişi öldü.

Olay, akşam saatlerinde, Fatih Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; sivil halde, görev yaptığı birime giden polis memuru K.A., sahil yolu üzerinde pitbull köpeğiyle dolaşan C.K., B.A.P. ve H.G. isimli 3 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

İddiaya göre; H.G., tartışma sırasında polis memuru K.A.’ya yumruk attı. Bunun üzerine silahını çıkaran polis memuru K.A., H.G.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Karın ve kasık bölgesinden yaralanan H.G., yere yığılırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı H.G., kaldırıldığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Olayı duyan H.G.’nin yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi girişinde toplanan çok sayıda kişi, polis ekipleriyle zaman zaman gerginlik yaşadı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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