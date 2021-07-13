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Fatma Şahin’in acı günü: Amcası Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in amcası Ahmet Kıymık (92), düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Fatma Şahin’in acı günü: Amcası Gaziantepte son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in amcası hayatını kaybetti.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören Ahmet Kıymık, dün hayatını kaybetti.

DHA

Kıymık için öğle vakti Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

DHA

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından Ahmet Kıymık'ın cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi.

DHA

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