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Gündem Faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi
POLİTİKA

Faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi

CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği, zamları protesto etmek için iki ay üs üste faturaları ödemeyince kesildi. Elektriğinin kesilmesinin ardından İl Başkanı İsmet Karaca, gaz lambaları ile basın toplantısı düzenledi.

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Haber Merkezi DHA
Faturayı ödemeyen CHP il başkanlığının elektriği kesildi
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik zamlarına tepki olarak faturaları ödemeyeceğini açıklamasının ardından partisinin Bursa İl Başkanlığı da faturaları ödemedi.

Şubat ve mart ayı faturaları ödenmeyince il başkanlığının elektriği, bugün elektrik dağıtım şirketi tarafından uzaktan kesildi.

Daha önce tepki olarak gelen elektrik faturasının basılı olduğu pankartı binanın dış cephesine astıran İl Başkanı İsmet Karaca, elektriğin kesilmesine, gaz lambaları ile basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi.

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‘RESMİ PROESEDÜR İŞLETİLDİ’


Konuyla ilgili Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (UEDAŞ) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait aboneliğin elektriği, Şubat ve Mart dönemine ait 21 bin 67 liralık borç nedeniyle kesintiye uğradı. Şirketin müşteri segmentesyonu kapsamında zamanında ödeme performansı yüksek olan müşterilere, ilk faturası ödenmese dahi enerji kesintisi uygulanmıyor.

Bu uygulama kapsamında İl Başkanlığı’na ait 11 bin 351 TL tutarlı Şubat dönemi faturası ödenmemesine rağmen, herhangi bir enerji kesim işlemi uygulanmamış ancak, 9 bin 716 TL tutarlı mart ayı dönem faturasının da son ödeme tarihine kadar ödenmemesi sebebiyle mevzuata uygun olarak enerji kesme süreci başlatılmış.

İl Başkanlığı’na yasal süreçlere uygun olarak gerekli hatırlatma ve bilgilendirmeler yapılmış, diyalog yoluyla da iletişime geçilmiş fakat hala fatura ödenmemesi ve olumlu bir geri dönüş gerçekleşmediği için resmi prosedür işletilerek, enerji kesintisi uygulanmıştır."

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