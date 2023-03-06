Birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor
Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.
Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.
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9 dakika önce
Fay hattı ikiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı
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