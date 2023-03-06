Fay hattı ikiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı. Depremler nedeniyle İskenderun'un bazı bölgelerinde yarık ve göçüklerin oluştuğu caddeler, polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.