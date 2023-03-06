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Fay hattı ikiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı

Hatay’da, kırılan fay hattı ikiye böldüğü zeytin ağacının parçalarını 10 metre uzağa taşıdı. Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

08:36 . 6/03/2023 Pazartesi
IHA
Birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor

Birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor

Samandağ ilçesinde, yaşanan büyük deprem sonrası birçok yerde fay hattının bıraktığı izler ortaya çıkmaya devam ediyor.


Fay, bir bahçede bulunan zeytin ağacını ortadan ikiye bölerek, parçalar arasındaki mesafeyi 10 metre açtı.

Görenlerin gözlerine inanamadığı manzara depremin yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.




#Hatay
#Fay hattı
#Deprem
9 dakika önce
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Fay hattı ikiye böldüğü ağacı 10 metre uzağa taşıdı
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