Gündem Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı
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Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı

İstanbul Esenyurt'ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, yolcudan göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Duruma tepki gösteren kadına yumruk atarak karşılık veren şoförün o anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eden kadın yumruklu saldırıya uğradı
Şoförün saldırı anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Esenyurt’ta duraktan çıktığı esnada taksimetreyi açtığı iddia edilen şoför, bununla da yetinmeyip göstergede yazan ücretin fazlasını talep etti. Kadının duruma tepki göstermesi üzerine ise yolcusuna yumruk atarak karşılık veren şoförün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün Esenyurt’ta yaşandı. İddialara göre evine taksi çağıran bir kadın, sürücünün taksimetreyi duraktan çıkarken açtığını fark etti.

ARAÇTAN İNMESİNE İZİN VERMEDİ

Bu duruma tepki gösteren yolcu ile şoför arasında sözlü tartışma başlarken, bununla da yetinmeyen taksici, yolculuğun bitiminde taksimetre göstergesinde yazan fiyatın üstünde bir ücret talep etti. Bunun üzerine sinirlenen kadın ücreti ödemeyi reddederek araçtan inmek istedi fakat taksici, kadını indirmek yerine yumruk attı. Yaşanan o anlar ise yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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