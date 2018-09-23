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İZMİR

Feci kazada can verdi

İzmir'de kontrolden çıkıp, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü Halis Dursun, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de trafik kazası
İzmir'de trafik kazası

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kaza öğle saatlerinde, Laka köyü yakınlarındaki hafriyat dökme sahasında meydana geldi. Bayraklı Bölge Şehir Hastanesi’nde çalışan Halis Dursun yönetimindeki 37 RC 870 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp, yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Dursun’un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Halis Dursun’un cansız bedeni, savcının incelmesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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