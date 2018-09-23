Feci kazada can verdi

Spor

Fatih Terim'den penaltı tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaybettikleri Akhisarspor maçı sonrasında flaş açıklamalarda bulundu. Bu mağlubiyet için hiçbir bahanelerinin olmadığını söyleyen Terim, kaçan penaltı hakkında da bilinmeyen gerçeği açıkladı.