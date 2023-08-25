Feke de orman yangını

İlçeye bağlı Menge Mahallesi Koçyazı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arasöz Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arasöz karadan müdahale başladı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Oruç Reis Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı sonrası Onikişubat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
Son Dakika Haberi: Eskişehir Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda dün öğlen saman balyası makinesinden sıçrayan kıvılcımla başlayan yangınla ilgili son dakika açıklama yapıldı. Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Çanakkale'de salı günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını 48 saat dolmadan söndürüldü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Yaklaşık, 4 bin 80 hektar alan yangından etkilendi. Alevlere 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 639 arazöz ve iş makinesi müdahale etti.
Havaların ısınmasıyla yurt genelinde başlayan orman yangınları, ciğerlerimizi yakmaya devam ediyor. 3 gün süren Çanakkale orman yangını sonrası bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi. Ergani ilçesinin kırsal Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.