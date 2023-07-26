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Fethiye'de doğaya atılan çöpler tehlike saçıyor

Fethiye'de kıyılara ve yol kenarlarına atılan çöplere vatandaşlar tepki gösterdi. Yığın halinde doğaya atılan çöplerden şikayetçi olan vatandaşlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde yangın çıkmasından endişe duyuyor.

14:29 . 26/07/2023 Çarşamba
IHA
Doğaya atılan çöpler tepkiye sebep oldu.

Doğaya atılan çöpler tepkiye sebep oldu.

Fethiye’de yeşil ve mavinin buluştuğu noktalardan olan Yarımada’da kıyılara ve yol kenarlarına atılan çöpler pes dedirtti.
Fethiye’nin Karagözler Mahallesi’nde bulunan Yarımada koylar bölgesinde çöpler yığın haline geldi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğramadan gitmediği yarımada da bu görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Denize girenlerin ve yol kenarlarında denizi seyredenlerin bıraktığı çöplerin içinde alkol şişelerinden, poşetlere, bebek bezinden gıda ambalajlarına kadar birçok atık bulunuyor. Bölgenin belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin geçici bir çözüm olduğunu aktaran yetkililer, vatandaşların doğaya karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.
Fethiye’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde, ormanlık alanlara rastgele atılan cam şişeler ise büyük yangınlara neden oluyor. Bu kadar uyarılara rağmen Fethiye’de oluşan bu görüntüler, herkesi düşündürüyor.

#Muğla
#Fethiye
#Çöp
1 saat önce
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