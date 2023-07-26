Fethiye'de doğaya atılan çöpler tehlike saçıyor

Fethiye’de yeşil ve mavinin buluştuğu noktalardan olan Yarımada’da kıyılara ve yol kenarlarına atılan çöpler pes dedirtti.

Fethiye’nin Karagözler Mahallesi’nde bulunan Yarımada koylar bölgesinde çöpler yığın haline geldi. Yerli ve yabancı misafirlerin uğramadan gitmediği yarımada da bu görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Denize girenlerin ve yol kenarlarında denizi seyredenlerin bıraktığı çöplerin içinde alkol şişelerinden, poşetlere, bebek bezinden gıda ambalajlarına kadar birçok atık bulunuyor. Bölgenin belediye ekipleri tarafından temizlenmesinin geçici bir çözüm olduğunu aktaran yetkililer, vatandaşların doğaya karşı dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.