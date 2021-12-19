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İZMİR

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yelpazecisi konuştu: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

İzmir'de FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi sallayıp, hemen yanı başında oturması nedeniyle 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak tanınan ve farklı isimle tedavi gördüğü bir hastaneden taburcu edilmesinin hemen ardından dün polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanan Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. Zengin'in ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Yanlış hatırlamıyorsam 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti, ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı" dedi.

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Haber Merkezi DHA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin yelpazecisi konuştu: Hayranlığım olduğu için gitmiştim
FETÖ elebaşı Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e konuşması sırasında bayılmaması için yelpaze sallayan ve hemen yanında oturan Adem Zengin'in, farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, Covid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle hastanede tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler, yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i önceki gün gözaltına aldı.

DHA

YELPAZE SALLARKEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Fetullah Gülen'in hemen yanında oturup, yelpaze salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü; 1990'lı yıllarda çekildiği düşünülen videosuyla kamuoyunda tanınan Adem Zengin bir dönem kapatılan Zaman Gazetesi'nin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün yelpazecisi Zengin'in 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi. Zengin, hastaneden taburcu edilmesinin ardından Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınıp, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DHA

'ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İSTEMİYORUM'

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Adem Zengin, tutuklandı.

Zengin'in polise verdiği ilk ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Evet görüntülerdeki yelpaze sallayan kişi benim. Yanlış hatırlamıyorsam 1990'lı yıllarda Hisar Camisi'ne gelmişti, ben de o zamanlar hayranlığım olduğu için gitmiştim. Ancak örgütle hiçbir bağım olmadı. Etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemiyorum çünkü ben FETÖ'cü değilim. Telefonum üzerinden yapılan ByLock görüşmeleri de bana ait değil. Muhtemelen başkası yapmıştır. Hayatım boyunca da Bank Asya'ya destek olmadım. Hatta o bankaya 7 bin TL borcum vardı" dedi.

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