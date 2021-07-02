FETÖ elebaşının akrabası İzmir'de yakalandı

Gündem

F-16 işaretledi SU-25 vurdu

Türkiye, Azerbaycan, Pakistan ve Katar savaş uçaklarının katıldığı “Anadolu Kartalı” tatbikatında dikkat çekici sahneler yaşandı. Türk F-16’larının işaretlediği hedefler, Azerbaycan’a ait Rus yapımı SU-25 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu. Azerbaycan, ilk kez savaş uçaklarıyla katıldığı bu tatbikata iki MİG-29, iki de SU-25 getirdi.