Gündem FETÖ elebaşının atletinden şifa arayan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi
GAZİANTEP

FETÖ elebaşının atletinden şifa arayan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi

Gaziantep'te yeni doğan bebeğe FETÖ elebaşı teröristinin atletinin sürülmesini öneren zanlıya 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İfadesinde pişmanlığını dile getiren sanık Sevim E, yaptığı hareketin ne kadar salakça olduğunu da belirtti.

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Haber Merkezi AA
FETÖ elebaşının atletinden şifa arayan sanığa 15 yıla kadar hapis talebi, FETÖ atletinden şifa bekledi şimdi pişman
FETÖ elebaşının atletinden şifa bekleyen sanığa 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuksuz sanık Sevim E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ByLock'ta örgüt mensupları arasında geçen yazışmalarda sanığın adının yer aldığı ifade edilen iddianamede, sanığın örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırdığı kaydedildi.

Sevim E'nin, örgütün kullandığı Kakao Talk uygulamasını kullandığı ve dijital materyallerinde çok sayıda örgütsel verinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanığın yeni doğan ve hasta olan bir yakını için FETÖ elebaşının atletini önerdiği yazışmalarına da yer verildi.

Yazışmalarda, sanığın "Hoca efendinin atletini bulduk, vücuduna sürebilir misin ya, şifa bulduğunu söyleyen vardı, sürersen getireyim, atleti düşün sürebilirsen istiycem' dediği, yazıştığı S.D'nin 'küçük bir parça olsa belki koca bir atleti nere süreyim' dediği, Sevim E'nin 'üstüne giy git aradan çıkar sür, sana da iyi gelir belki." dediği ifade edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen Sevim E, şunları aktardı:

"Şu anda bu yaptığım hareketin ne kadar yanlış ve salakça olduğunu düşünüyorum. Şu anki aklımla kesinlikle böyle bir şeye kalkışmazdım. O döneme atlet geldikten kısa bir süre sonra bebek vefat etti. O yüzden bu atletin nerede olduğunu bilmiyorum. Bu örgüt içerisinde yer aldığım, bu örgüte üye olduğum için pişmanım."

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