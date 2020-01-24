FETÖ firarisi Arif Erdem'in ABD'den iadesi istendi

FETÖ firarisi Arif Erdem'in iade talepnamesi, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD makamlarına gönderildi.
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FETÖ firarisi Arif Erdem'in iade talepnamesi, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla ABD makamlarına gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
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