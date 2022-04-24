FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı Konya'da yakalandı

Balıkesir'de kazı çalışması sırasında çok sayıda el bombası bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat kazısı sırasında patlayıcı özelliğini kaybetmiş çok sayıda el bombası gövdesi bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede bu cisimlerin, eski yıllardan kalma, patlayıcı niteliğini kaybetmiş, içi boş, paslı el bombası gövdeleri olduğu tespit edildi. Bomba imha uzmanı ekibinin sevk edildiği alanda çalışmalar sürüyor.