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İSTANBUL

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukata hapis

FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün kasası olduğu iddia edilen avukata hapis
Zekeriya Öz - Tayfun Aktaş

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Tayfun Aktaş avukatıyla katıldı.

Beyanların alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tayfun Aktaş'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş insanı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyordu.

Aktaş'ın aynı zamanda "Zekeriya Öz'ün kasası" konumunda olduğunun da ileri sürüldüğü ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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