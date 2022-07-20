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ADANA

FETÖ hükümlüsü eski polisler dağ evinde operasyonla yakalandı

Adana polisi, FETÖ yöneticiliği ve üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan biri ihraç komiser, diğeri polis memurunu dağ evinde saklandıkları yerde termal kameralı dron ile operasyon yaparak yakaladı.

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Haber Merkezi İHA
FETÖ hükümlüsü eski polisler dağ evinde operasyonla yakalandı
Firari FETÖ’cüler dağ evinde yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne Adana’nın Karaisalı ilçesinde bir dağ evinde iki kişinin kaldığı ve hiç dışarı çıkmadıkları ihbarı geldi.

Bu ihbarı değerlendiren terör ekipleri dağ evini takibe aldı. Yapılan takip sonucunda dağ evinde FETÖ’de yöneticilik yaptığı öne sürülerek emniyet teşkilatından ihraç edilen komiser Fatih Issı (51) ile polis memuruyken ihraç edilen İbrahim Şeker’in (38) saklandığını tespit etti.

Issı’nın yöneticilik suçlamasıyla 8 yıl 9 ay, Şeker’in ise üyelik suçlamasıyla 6 yıl 4 ay hapis cezası aldığı belirlendi. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra eve özel timlerle birlikte operasyon için düğmeye bastı.

Polis şafak vakti yaptığı operasyonda termal dron da kullandı. Dron destekli yapılan operasyonda polis iki hükümlüyü de evinde yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada para, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in kitaplarını ele geçirdi.

Hükümlüler daha sonra emniyete getirildi. Hükümlülerin aynı zamanda Bylock kullanıcısı olduğu da öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler daha sonra adliyede oradan da cezaevine götürüldü.

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