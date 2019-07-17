Gündem FETÖ ile ters düşünce cezalandırıldı 80 Bin TLlik şefkat tokadı
İSTANBUL

FETÖ'nün istediğini yapmayınca yurt dışı görevine gönderilmedi

FETÖ ile ters düşünce cezalandırıldı: 80 Bin TL'lik 'şefkat tokadı'

Ankesörlü telefon soruşturmasında itirafçı olan muvazzaf üsteğmen örgütten yediği şefkat tokadını savcılıkla paylaştı. Üsteğmen O.D, Ergenekon ve Balyoz davasında yargılananlara destek olma amacıyla düzenlenen yürüyüşe kimlerin katıldığıyla ilgili Askeri Savcılık tarafından ‘tanık’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yürüyüşe katılanları hatırlamadığını söyleyen O.D, ‘80 Bin TL harcırah alacağım yurt dışı görevine gitmeden kısa bir süre önce tayinim yapıldı. Örgüt tarafından cezalandırıldım’ dedi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Ankesör soruşturmasında kapsamında çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı.
Ankesör soruşturmasında kapsamında çok sayıda muvazzaf asker gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin TSK’daki kriptolarının deşifre edilmesi kapsamında yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta 200 muvazzaf TSK personeline yönelik gözaltı talimatı verildi. 200 şüpheliden 176’sı gözaltına alınırken 25 ismin firar durumda bulunuyor.

Şüphelilerden 36’sı emniyette itirafçı olmak kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. 127 şüpheliden 102’si ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 25’i de mahkeme önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

İtirafçı olan isimlerden bir tanesi olan Üsteğmen O.D görevi başındayken, şahit olduğu bir takım olayları savcılıkla paylaştı.

YÜRÜYÜŞ YÜZÜNDEN İFADEYE ÇAĞRILDI

İfadeye göre O.D, 2011-2012 yılları arasında Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Balyoz ve Ergenekon davası ile ilgili ‘tanık’ sıfatıyla Askeri Savcılık tarafından ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılma nedeni ise Deniz Harp Okulu kuruluş kutlamalarının yapıldığı 18 Kasım tarihinde Ergenekon ve Balyoz’dan tutuklu olan askerlere destek amaçlı bazı askeri personelin tişört gitmesi ve slogan atması gösterildi.

‘TİŞÖRT GİYEN KİMLERDİ’

Askeri savcılığa ifade veren O.D’ye sorgusunda ‘Hangi personeller tişört giydi’ sorusu yöneltildi. Hatırlamadığını söyleyen O.D’ye askeri savcı tarafından ‘İnşallah yanında birileri vardır da onlar da senin olayı gördüğünü söyler. O zaman ben sana göstereceğim’ cevabı verildi.

‘ÖRGÜT TARAFINDAN CEZALANDIRILDIM’

  • O.D’nin bu cevabı ona pahalıya patladı. Mahrem imamı ‘Kazım’ kod isimli FETÖ yöneticisi ‘Neden soruşturmaya destek olmadın. Slogan attılar deseydin. Başına iş gelecek’ şeklinde öğütte bulundu.
  • 2014 yılında Gölcük’te görev yaptığı gemi Somali ve İngiltere’de olan ‘Flag Officer Ship Training’ görevlerine katılacaktı. Örgütün ‘Şefkat tokadı’ işte bu noktada devreye girdi. Göreve gitmesi halinde 80 Bin TL harcırah alacak olan O.D’nin aniden İstanbul’a tayini çıktı. O.D ifadesinde, ‘Bu durumu ben Ankara’da vermiş olduğum ifadeye bağlıyorum. Örgüt tarafından cezalandırıldım’ şeklinde yorumladı.

BİLDİĞİ İSİMLERİ PAYLAŞTI

Örgüte kaç yılında girdiğini, kendisinden sorumlu mahrem imamların ve TSK’daki bildiği FETÖ’cü subayların ismini savcılıkla paylaşan O.D’nin ifadesi savcılık tarafından ‘yararlı’ kabul edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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