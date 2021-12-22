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AYDIN

FETÖ itirafçısı müteahhit Necla teyzenin hayatını kararttı

FETÖ’den yargılanıp itirafçı olan iş insanı Mustafa Ancın’ın ismi dolandırıcılıkla anılıyor. Aydın Efeler’deki 5 bin 900 dönüm arsasını 12 daire karşılığı Ancın İnşaat’a veren Necla Metin 8 daire almış. Diğer 4 dairenin komisyoncuya verildiğini öğrenen Metin, “Baba ocağıma site diktiler, verdikleri sözü tutmadılar” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​FETÖ itirafçısı müteahhit Necla teyzenin hayatını kararttı
Mustafa Ancın

Aydın Efeler’de yaşayan 76 yaşındaki Necla Metin’in, FETÖ’den yargılanıp itirafçı olan iş insanı Mustafa Ancın tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor.

Necla Metin
Necla Metin

Zeybek Mahallesi’nde site yapılan 27 dönümlük arazinin 5 bin 900 dönümünün kendisine ait olduğunu anlatan Metin, komisyoncu Bilal Güler aracılığıyla Ancın İnşaat’ın sahibi Mustafa Ancın’la görüştüklerini söyledi.

İnşaat bitiminde 8 daire verileceğini, kendilerinin 4 daire daha istediğini anlatan Metin, “Bu sürede Ancın FETÖ’den hapse girdi. İnşaat durdu” dedi.

Necla Metin’e verilen dairelerin tümü penceresiz kör odalı.
Necla Metin’e verilen dairelerin tümü penceresiz kör odalı.

DAİRELERİ KOMİSYONCU ALMIŞ

Ancın hapisten çıktıktan sonra inşaata devam etmiş. 8 daire için noter huzurunda protokol imzalanmış. 12 daire hususunda arsa sahipleriyle arasının bozulabileceğini öne süren Ancın, Necla Metin’in diğer 4 daire için Bilal Güler’le protokol imzalamasını istemiş.

Ancın’ın “Sözleşme benim sözleşmem, ben size 12 daireyi vereceğim” sözüne güvenen Metin sözleşmeyi imzalamış. Ancak diğer 4 dairenin Bilal Güler’e verildiğini öğrenmiş. Ancın da Bilal Güler’e devrettiği 4 daireyle ilgili daha sonra dava açıp tedbir koydurmuş.

Necla Metin’e verilen dairelerin tümü penceresiz kör odalı.
Necla Metin’e verilen dairelerin tümü penceresiz kör odalı.

ANCIN’I MAHKEMEYE VERDİ

Ancın’ın 4 daireyi teslim etmediği gibi protokoldeki 8 daireyle ilgili taahhütlerini de yerine getirmediğini belirten Metin, “4 daireyi alan Bilal Güler’in burada bir karış toprağı yok. Baba ocağıma site diktiler, verdikleri sözü tutmadılar. 3+1 olarak konuşulan daire 2+1 vasfında. Oda niteliği bulunmayan ve sandık odası olarak adlandırılan bir bölüm, oda gibi kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu. Necla Metin olayı mahkemeye taşıdı.

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