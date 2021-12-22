​FETÖ itirafçısı müteahhit Necla teyzenin hayatını kararttı

Aydın Efeler’de yaşayan 76 yaşındaki Necla Metin’in, FETÖ’den yargılanıp itirafçı olan iş insanı Mustafa Ancın tarafından dolandırıldığı iddia ediliyor.
Zeybek Mahallesi’nde site yapılan 27 dönümlük arazinin 5 bin 900 dönümünün kendisine ait olduğunu anlatan Metin, komisyoncu Bilal Güler aracılığıyla Ancın İnşaat’ın sahibi Mustafa Ancın’la görüştüklerini söyledi.
İnşaat bitiminde 8 daire verileceğini, kendilerinin 4 daire daha istediğini anlatan Metin, “Bu sürede Ancın FETÖ’den hapse girdi. İnşaat durdu” dedi.
DAİRELERİ KOMİSYONCU ALMIŞ
Ancın hapisten çıktıktan sonra inşaata devam etmiş. 8 daire için noter huzurunda protokol imzalanmış. 12 daire hususunda arsa sahipleriyle arasının bozulabileceğini öne süren Ancın, Necla Metin’in diğer 4 daire için Bilal Güler’le protokol imzalamasını istemiş.
Ancın’ın “Sözleşme benim sözleşmem, ben size 12 daireyi vereceğim” sözüne güvenen Metin sözleşmeyi imzalamış. Ancak diğer 4 dairenin Bilal Güler’e verildiğini öğrenmiş. Ancın da Bilal Güler’e devrettiği 4 daireyle ilgili daha sonra dava açıp tedbir koydurmuş.
ANCIN’I MAHKEMEYE VERDİ
Ancın’ın 4 daireyi teslim etmediği gibi protokoldeki 8 daireyle ilgili taahhütlerini de yerine getirmediğini belirten Metin, “4 daireyi alan Bilal Güler’in burada bir karış toprağı yok. Baba ocağıma site diktiler, verdikleri sözü tutmadılar. 3+1 olarak konuşulan daire 2+1 vasfında. Oda niteliği bulunmayan ve sandık odası olarak adlandırılan bir bölüm, oda gibi kabul ettirilmeye çalışılıyor. Bunu kabul etmiyoruz” diye konuştu. Necla Metin olayı mahkemeye taşıdı.