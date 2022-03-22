Gündem FETÖ operasyonu 8 kişi gözaltına alındı
KONYA

FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 avukat, 1 ihraç edilen komiser yardımcısı, 2 öğretmen, 1 mühendis,1 hemşire, 1 memur ve 7'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 9 ilde bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı
Arşiv

Konya merkezli 9 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem' yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 1 avukat, 1 ihraç edilen komiser yardımcısı, 2 öğretmen, 1 mühendis,1 hemşire, 1 memur ve 7'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli 9 ilde bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

Türkiyeyi temsil edecekler

Türkiye'yi temsil edecekler

Yaptıkları robotla şampiyon oldular: Şimdi Amerika'da yarışacaklar.
15 saat bekliyorlardı

15 saat bekliyorlardı

​Şimdi kıtalar arası yolculuk beş dakika sürüyor.
Denize atlayıpyüzebilirsiniz

Bahçeli '1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmem' diyenlere seslendi.

Ambulansa binmek istemeyen yaşlı kadını böyle ikna ettiler.

​İlk kez görüntülendi: Yerli otomobil için üretecek.

Umduğunu bulamayan Putin taktik değiştiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.