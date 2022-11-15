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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem (Kara ve Hava Kuvvetleri) yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan/teşhiste bulunduğu ve örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen (2 görevde astsubay, bir görevde uzman çavuş, 2 ihraç subay, 4 ihraç astsubay) 9 şüpheliye Ankara merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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