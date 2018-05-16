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FETÖ sanığından itiraf: 2010'da örgüt değişti

FETÖ sanığı itiraf etti: 2010 yılında örgüt değişti

FETÖ soruşturması kapsamında ev hapsinde tutulan sanık Ş.U., "2010 yılına kadar tamamen dini amaç taşıyan sohbet adı altındaki toplantılar 2010 yılından sonra bir para ticaretine ve hırsa dönüştü" dedi.

IHA
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14’ü tutuklu 60 sanığın yargılanması sürdürüldü. Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların tanık beyanlarına karşı savunmaları alındı.

"2010'dan sonra örgüttün işleyişi değişti"

Savunmasını yapan ev hapsindeki sanık Ş.U., FETÖ’ye 2002 ila 2010 yılları arasında aktif olarak katıldığını belirterek, "2010 yılına kadar tamamen dini amaç taşıdığını düşündüğüm sohbet adı altındaki toplantılar 2010 yılından sonra bir para ticaretine ve hırsa dönüştü" diye konuştu.

2012 yılında dershanelerin kapatılma sürecinde örgütün de hırsının arttığını vurgulayan Ş.U. şunları dile getirdi:
"Dershane muhabbeti ortaya çıktıktan sonra iş biraz daha dinin dışına çıktı ve hırs oldu. 2012 yılında örgütü sorgulamaya ve sohbetlere de gitmemeye başladım. Ben sohbetlere gitmeyince örgütün sözde hocaları bana baskı yaptı, beni taciz etmeye başladılar. (Kapatılan) Bursa Girişimci İş Adamları Derneğinden (BUGİAD) ayrıldım ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına (BTSO) üye oldum. Oraya üye olduktan sonra ev hapsindeki sanıklardan E.A.’nın da desteği ile örgütten kopmaya başladım. Ben aslında tam olarak 2013 yılında örgütten kopmuştum."

Eski vali Harput ve dinlenen diğer sanıklar ise tanıkların aleyhlerinde olan ifadelerini kabul etmediler.
Duruşma diğer sanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.

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