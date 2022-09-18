FETÖ sanıkları Yunanistan’a kaçarken yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MIT Bölge Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile müşterek olarak Menderes ilçesinin Gümüldür Mahallesi Ege Denizi açıklarında 16 Eylül günü saat 19.37 sıralarında isimsiz bir sürat teknesine operasyon düzenledi.





M.E., H.A., M.B.K. ve O.K. isimli organizatörler eşliğinde deniz yolu ile Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçmak isteyen FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı bulunup dosyaları istinaf mahkemesinde olan A.İ., H.R.C., N.Ş., N.B., Ö.V.Ç., S.E. ve S.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.





Şüpheliler, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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