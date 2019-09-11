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FETÖ şüphelisi yol uygulamasında yakalandı

FETÖ'den aranan şüpheli Eskişehir'de yol kontrolü yapan polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine kıskıvrak yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolünde yakalandı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan Fatih K'nin, İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderileceği öğrenildi.

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