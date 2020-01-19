Gündem FETÖ üyelerinin Yunanistana kaçış planları yazışmalarına yansıdı Çarşamba için 1 kişilik eksik var
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün sözde imamının, cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda örgüt üyesinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü. Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim. Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin. Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun" şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
FETÖ şüphelilerinin yazışmaları
FETÖ şüphelilerinin yazışmaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "imamı"nın örgüt üyelerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırmak için yaptığı çalışmalar, telefon mesajlaşmalarında tespit edildi.

AA
FETÖ'cülerin yazışmaları ortaya çıktı

FETÖ'NÜN YASA DIŞI YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER ORTAYA ÇIKIYOR

  • FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, örgütün yeniden yapılanmaya çalışması ile yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yol ve yöntemler de ortaya çıkıyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla FETÖ'nün sözde imamlarından biri olduğu öne sürülen Selim B. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin üzerinden çıkan cep telefonunda yapılan incelemede, yasa dışı faaliyetlerini yürütmek için kullandığı yöntemlere ait deliller elde edildi.

FETÖ'CÜLERİ YUNANİSTAN'A KAÇIRIYORLAR

  • Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, özellikle hakkında soruşturma yürütülen örgüt üyeleriyle iletişim kurduğu ve FETÖ üyelerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a gönderdiği belirlendi.

Selim B'nin diğer örgüt üyeleriyle yaptığı yazışmalarda şu ifadeler yer alıyor:

- "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü."

- "Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim."

- "Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin."
  • - "Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun."

- "Biraz sıra var, sizi arayacağım. En azından botu alsak bot şişirme provası yaptırsak"

  • - "Bota binerken zorlandınız mı? Suyun içinde kütükler var mıydı? Botla nehirden geçerken neler yaşadınız? Harita üzerinde Yunanistan'a geçtiğiniz noktayı gönderebilir misiniz? Yunanistan'a kasabaya gidince neler yaptınız? Polisin size karşı tavrı nasıldı? Polis sizi nereye götürdü? Nereye gittiniz, nerede kaldınız?"
Kritik görüşme başladı

Kritik görüşme başladı

​Erdoğan ile Putin Berlin'de bir araya geldi.
Berlin temasları başladı

Berlin temasları başladı

​Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı ile bir araya geldi.
Mısır AA çalışanlarını serbest bıraktı

Mısır AA çalışanlarını serbest bıraktı

​Darbeci rejim Anadolu Ajansı çalışanlarını gözaltına almıştı.
Linnes 11'e döndü

Linnes 11'e döndü

​​Galatasaray sahasında Denizlispor'u ağırlıyor.
Şehit cenazesinde duygulandıran an

Şehit cenazesinde duygulandıran an

Askerler üşümesin diye montlarını giydirdiler sadece kazakla kaldılar.
Esenyurt'ta<br> büyük panik

Esenyurt'ta
büyük panik

Doğal gaz hattı delindi bir kişi yüzünden yaralandı iki binayı alevler sardı.
Rahşan Ecevit'e veda

Rahşan Ecevit'e veda

Rahşan Ecevit için cenaze töreni düzenleniyor.
Yavuz yeni yerinde

Yavuz yeni yerinde

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Yavuz sondaj gemisine ilişkin açıklama.
Zirvede gözler Türkiye'de

Zirvede gözler Türkiye'de

Türkiye bölgesel krizlerin çözümünde anahtar rol üstleniyor.
İdlib'de büyük korku

İdlib'de büyük korku

Rejim saldırılarından kaçan 27 bin sivil Türkiye sınırına ulaştı.
Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Çarşamba için 1 kişilik eksik var

​FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçış planı yazışmaları ortaya çıktı.
Acılı babadan yürek burkan çağrı

Acılı babadan yürek burkan çağrı

​HDP önündeki evlat nöbeti 139'uncu gününde.
800 lira yatırıp 20 bin lira kazanıyorlar

800 lira yatırıp 20 bin lira kazanıyorlar

Çiçekleri damıtarak 'uçucu yağ' yapıyorlar.
Berlin'de<br> kritik temas

Berlin'de
kritik temas

Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüştü.
Cumhuriyet<br> tarihinin rekoru

Cumhuriyet
tarihinin rekoru

​2019 ihracat desteklerinde 'altın yıl' oldu.
Barışın<br> anahtarı Türkiye

Barışın
anahtarı Türkiye

Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar.
12 m2 dükkandan devasa 3 fabrikaya

12 m2 dükkandan devasa 3 fabrikaya

​Devlet desteği ile 18 şube ve 500 çalışana ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.