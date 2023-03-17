FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Altılı Masa'nın yaşanan krizler sonrası Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimleri kazanması halinde PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceği soruldu. Soruya üstün körü cevap veren Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK'nın ismini anmadan yer altı suç örgütleri ile mücadele edeceğini söyledi.