FETÖ yöneticilerine yine ağırlaştırılmış müebbet cezası

Yargıtay'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan FETÖ çatı davasında, örgütün tepe yöneticileri eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, keski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya ve Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozma kararına, yerel mahkeme uymadı. Yeniden hakim karşısına çıkan sanıklara, yine ağırlaştırılmış müebbet ve 17'şer yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Darbe girişiminden yaklaşık 1 hafta önce aralarında Fetullah Gülen'in de bulundu 75 kişi hakkında açılan dava, Ankara 4'ünca Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Haziran 2018’de sonuçlandı. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman Gazetesi İmtiyaz Sahibi Alaeddin Kaya, eski milletvekili İlhan İşbilen ve Gülen’in akrabası Kazım Avcı’ya ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar için ayrıca ‘mal varlığı değerlerini aklama ve dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan da 17'şer yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Sanıklar Dilaver Azim, Abdülkadir Aksoy ve Ali Çelik ise 'örgüt üyeliği' suçundan 10,5 yıl hapse çarptırıldı. Dava sürecinde ölen Cemal Uşak'ın davasının düşürülmesine karar verilirken, örgütün elebaşı Gülen ile birlikte diğer sanıkların dosyalarının ise firari olmaları nedeniyle ayırılmasına hükmedildi.

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YARGITAY'DAN BOZMA KARARI

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, sanıklar Dilaver Azim, Abdülkadir Aksoy ve Ali Çelik'e, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan verilen 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezalarının onanmasını kararlaştırıldı. Yüksek mahkeme, FETÖ'nün yöneticisi konumunda oldukları gerekçesiyle darbe girişiminden sorumlu tutulan sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı'ya ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozdu. Mahkeme kararında, söz konusu 4 sanığın FETÖ/PDY’nin yöneticileri arasında yer aldığını; ancak kamuoyunda ‘FETÖ çatı davası’ olarak bilinen mevcut dava kapsamında darbe girişiminden yaklaşık 1 yıl önce tutuklandıkları, bu nedenle FETÖ/PDY’nin örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleştirdiği darbe girişiminin planlama, hazırlık ve icra organizasyonunda yer aldıklarının kanıtlanamadığı belirtildi. Yargıtay, sanıkların eylemlerinin ‘silahlı terör örgütü yönetme’ suçunu oluşturduğu ve üst sınırdan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları gerektiğini vurguladı. Yüksek mahkeme, sanıklar yönünden ‘mal varlığı değerlerini aklama ve dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından verilen 17 yıl 4 ay hapis cezasını ise onadı.

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YİNE AYNI CEZA

Yargıtay’ın bozma ilamının ardından Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya ve Kazım Avcı ile taraf avukatları katıldı. Sanık ve avukatları, Yargıtay kararının uygulanmasını talep ederken, katılan vekilleri mahkemenin kararında direnmesini talep etti. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili, sanıkların daha önce kaldırılan mal varlıkları üzerindeki tedbirin yeniden konulmasını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski kararında direnerek, sanıklara ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘mal varlığı değerlerini aklama ve dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 17'şer yıl 4'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek, kararın temyiz yolunun açık olduğu bildirildi.

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