Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem FETÖcü avukatların rüşvet çarkı Parayla sorgulama yaptırdılar
ANKARA

​FETÖ’cü avukatların rüşvet çarkı: Parayla sorgulama yaptırdılar

FETÖ’cü avukatların rüşvet çarkı: Parayla sorgulama yaptırdılar

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmada, rüşvet çarkı deşifre oldu. Firari örgüt üyelerinin dosyalarına sahte vekaletname sunduğu belirlenen bazı avukatların rüşvet karşılığında soruşturmalar ve yakalamalara ilişkin sorgulama yaptırdığı tespit edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Savcı Murat Özcan tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 39 şüpheli dün hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Bazı şüphelilere, FETÖ üyeliğinin yanısıra “rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali” suçlamaları da yöneltildi.

DOSYALARA SAHTE VEKALETNAME

Rüşvet suçlaması yöneltilen şüphelilerin, FETÖ şüphelilerini öğrenmek, yakalama ve soruşturmalara ilişkin bilgi almak için UYAP üzerinden sorgulama yaptırdığı tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu sorgulama için Whatsapp grubu kurduğu da belirlendi. Bazı şüphelilerin de firari FETÖ’cülerin dosyalarına sahte vekaletname sunduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheli avukatların dosyadaki bilgilere ulaşmak için resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri belirtildi.

PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar
GÜNDEM
PKK FETÖ'ye çalışmış:15 Temmuz’da işbirliği yaptılar

İTİRAFÇILARA BAKMIŞ

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin itirafçı olacak kişileri itirafçılıktan döndürmeye ya da hangi isimleri vereceğine yönelik ‘kontrollü itirafçılığa’ yönlendirdiği tespiti de yer aldı. Dosyaya giren FETÖ’den ihraç edilen eski hakim Hasan Mutlu Altun’un savunması da dikkat çekti. Örgütle alakası olmadığını savunan Altun, sadece beraat edeceklerin ve etkin pişmanlıktan faydalanacak kişilerin dosyalarını aldıklarını kaydetti.

HAKKIMDA DOSYA VAR MI?

Öte yandan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüphelilerden Ayşe Süeda U., kendisi hakkında FETÖ’den dosya olup olmadığını öğrenmesi için Emine Kurt isimli avukata kimlik numarasını gönderdiğini belirtti. Emine Kurt, Yunanistan üzerinden Edirne’ye kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Şüpheli Ayşe Süeda Ü. de usulsüz sorgulama yaptırdığı yönündeki suçlamayı inkar etti.

Bedavaya çalışmışlar

  • Şüphelilerin hakimlik sorgularına da ulaşıldı. Soruşturma dosyasında şüphelilerin herhangi bir ücret almaksızın avukatlık faaliyeti görüntüsü altında FETÖ soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmeye çalıştıkları belirtilirken, şüpheliler söz konusu suçlamaya ilişkin ilginç savunma yaptı. Tutuklanan şüphelilerden Abdullah Enes T., “Ücretsiz herhangi bir iş yapmadım. Ücretlerimi elden almayı tercih ettim” iddiasında bulundu. Yine tutuklanan şüphelilerden Vahide Büşra G., müvekkillerine indirim yaptığını ancak ücretsiz dava almadığını ileri sürdü.

FETÖ'nün 'kullanışlı budalaları': Örgüt böyle fişlemiş
GÜNDEM
FETÖ'nün 'kullanışlı budalaları': Örgüt böyle fişlemiş
Abone Ol Google News
Demirtaşı savundu

Demirtaş'ı savundu

"Bu iddianameleri şeref madalyası olarak takacak."
Mağdur esnaf için ne yaptın?

Mağdur esnaf için ne yaptın?

​Taksiciler ve servisçiler İBB yönetimini protesto etti.
Hastane magandaları tutuklandı

Hastane magandaları tutuklandı

Sağlıkçılara saldıran 5 kişiden 2'si tutuklandı.

​TVNET'ten Yunanistan halkına Yunanca alt yazılı mesaj.

​CHP'li Başkan Alim Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı.

Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Güncel vaka sayıları açıklandı.
Doğu Akdeniz diplomasisi

Doğu Akdeniz diplomasisi

Hem Avrupa hem Nato ile kritik görüşme.
EBA'ya siber saldırı

EBA'ya siber saldırı

​Öğrenciler ilk gün sisteme girişte sorun yaşamıştı.

Gizemli ölümde <br>yeni detay

Gizemli ölümde
yeni detay

Gülay Uygun'un el svaplarında barut izine rastlandı...

Paris'te bomba paniği

Paris'te bomba paniği

Eyfel Kulesi bomba saldırısı ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı: Sahte evrak kullanmışlar
Gündem

Özel rehabilitasyon merkezi sahipleri haksız kazanç sağlamaktan tutuklandı: Sahte evrak kullanmışlar

Kahramanmaraş'ta sahte evrakla yaklaşık bir milyon liralık haksız kazanç sağladıkları iddia edilen özel rehabilitasyon sahibi iki kişi tutuklandı. Yapılan incelemelerde, bazı öğrencilerin yaklaşık bir yıldır rehabilitasyon merkezine geliyormuş gibi gösterildiği ve yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Öte yandan 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bir kişi de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Tehdit işe yaramadı: Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler
Gündem

Tehdit işe yaramadı: Erdoğan'la görüşmek için sıraya girdiler

Yunanistan ve Fransa, Avrupa Birliği üzerinden Türkiye’yi tehdit ederek bir yere varamayacaklarını anladı. Doğu Akdeniz’deki haklılığını her koşulda savunarak geri adım atmayan Türkiye’nin politikası sonuç verdi. Diploması kapısı aralandı, birçok lider Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sıraya girdi.
Lübnan'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'in ülkemize yönelik ihlalleri durdurulmalı
Dünya

Lübnan'dan uluslararası topluma çağrı: İsrail'in ülkemize yönelik ihlalleri durdurulmalı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası toplumu, İsrail'in ülkesine yönelik kara, deniz ve hava ihlallerini durdurmaya çağırdı. Mişel Avn açıklamasında, "Lübnan, haklarını güvenceye almak için Birleşmiş Milletler ve dost ülkelerin rolünü dikkate alıyor. Özellikle de deniz sınırını uluslararası hukuk uyarınca belirleyecek müzakereler için ABD'nin arabuluculuğunu önemsiyor" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.