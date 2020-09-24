​FETÖ’cü avukatların rüşvet çarkı: Parayla sorgulama yaptırdılar

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Savcı Murat Özcan tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 39 şüpheli dün hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı. Bazı şüphelilere, FETÖ üyeliğinin yanısıra “rüşvet almak ve vermek, resmi belgede sahtecilik, gizliliğin ihlali” suçlamaları da yöneltildi.

DOSYALARA SAHTE VEKALETNAME

Rüşvet suçlaması yöneltilen şüphelilerin, FETÖ şüphelilerini öğrenmek, yakalama ve soruşturmalara ilişkin bilgi almak için UYAP üzerinden sorgulama yaptırdığı tespit edildi. Şüphelilerin söz konusu sorgulama için Whatsapp grubu kurduğu da belirlendi. Bazı şüphelilerin de firari FETÖ’cülerin dosyalarına sahte vekaletname sunduğu ortaya çıkarıldı. Şüpheli avukatların dosyadaki bilgilere ulaşmak için resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri belirtildi.

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İTİRAFÇILARA BAKMIŞ

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin itirafçı olacak kişileri itirafçılıktan döndürmeye ya da hangi isimleri vereceğine yönelik ‘kontrollü itirafçılığa’ yönlendirdiği tespiti de yer aldı. Dosyaya giren FETÖ’den ihraç edilen eski hakim Hasan Mutlu Altun’un savunması da dikkat çekti. Örgütle alakası olmadığını savunan Altun, sadece beraat edeceklerin ve etkin pişmanlıktan faydalanacak kişilerin dosyalarını aldıklarını kaydetti.

HAKKIMDA DOSYA VAR MI?

Öte yandan adli kontrol kararıyla serbest bırakılan şüphelilerden Ayşe Süeda U., kendisi hakkında FETÖ’den dosya olup olmadığını öğrenmesi için Emine Kurt isimli avukata kimlik numarasını gönderdiğini belirtti. Emine Kurt, Yunanistan üzerinden Edirne’ye kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Şüpheli Ayşe Süeda Ü. de usulsüz sorgulama yaptırdığı yönündeki suçlamayı inkar etti.

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Bedavaya çalışmışlar

Şüphelilerin hakimlik sorgularına da ulaşıldı. Soruşturma dosyasında şüphelilerin herhangi bir ücret almaksızın avukatlık faaliyeti görüntüsü altında FETÖ soruşturma ve kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmeye çalıştıkları belirtilirken, şüpheliler söz konusu suçlamaya ilişkin ilginç savunma yaptı. Tutuklanan şüphelilerden Abdullah Enes T., “Ücretsiz herhangi bir iş yapmadım. Ücretlerimi elden almayı tercih ettim” iddiasında bulundu. Yine tutuklanan şüphelilerden Vahide Büşra G., müvekkillerine indirim yaptığını ancak ücretsiz dava almadığını ileri sürdü.