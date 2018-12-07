FETÖ'cü eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdürü Mehmet A'nın Ankara Yenimahalle'de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.
FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı
- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eve düzenledikleri operasyonla üzerinde Hakan İnkaya adına sahte kimlik bulunan Mehmet A'yı gözaltına aldı.
Zanlının, işlemlerinin ardından Kastamonu'ya gönderileceği öğrenildi.