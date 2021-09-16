FETÖ'cü Orhan İnandı savunma için ek süre istedi: Kolum kırık savunma hazırlayamadım

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İnandı, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ömer Faruk Kar, kimlik tespitinin ardından iddianamedeki suçlamaları hatırlatarak savunma yapması için İnandı'ya söz verdi.

Kolu kırık olduğu için savunma hazırlayamadığını belirten sanık İnandı, sağlık sorunları giderilene kadar ek süre istedi.

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Tahliyesini istedi

Ayrıca dosyadaki bazı tanık beyanlarına ulaşamadığını, bir sonraki celseye kadar bunları incelemek istediğini ifade eden İnandı, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İnandı'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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İddianame

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen ancak FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul eden İnandı, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında detaylı bilgi verdi.

İnandı, FETÖ'nün bugüne kadar deşifre olmamış çok sayıda yöneticisinin isim ve sorumluluk alanlarını da deşifre etti.