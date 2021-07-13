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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

FETÖ'cü Orhan İnandı'nın örgüt toplantılarındaki konuşmaları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ/PDY'nin üst düzey ismi Orhan İnandı’nın, yakalanmadan bir süre önce yaptığı örgüt toplantılarında "On binlerce insanın hayatı alt üst oldu, örgüt öz eleştiri yapmalı" dediği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
FETÖcü Orhan İnandının örgüt toplantılarındaki konuşmaları ortaya çıktı
Orhan İnandı

FETÖ’nün Orta Asya Genel Sorumlusu olduğunu itiraf eden Orhan İnandı’nın kendisine yakın örgüt üyelerine, "Çoğu zaman vicdan muhasebesi yapıyorum ve şunu görüyorum, ben de dahil örgüt yöneticileri yüzünden, on binlerce insan işinden oldu, hayatlar alt üst oldu. Bizlerse lüks yaşam sürmeye devam ediyoruz. Bu duruma ‘yolun kaderi’ diyemeyiz. Örgüt bir öz eleştiri yaparak yanlışlarını kabul etmeli ama bunu yapacak cesaret ben de dahil kimsede yok" dediği ortaya çıktı.

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Dini nikahlı eşini örgütten gizlemiş

Öte yandan İnandı’nın yaklaşık 15 yıldır Kırgız bir kadınla ilişki yaşadığı, bu ilişkisinden de 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İnandı’nın bu ilişkiyi örgütten gizlediği, dini nikahını örgüt dışı bir imama kıydırdığı belirtildi.

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İnandı gibi dini nikahlı ilişkiler yaşayan FETÖ üst düzey yöneticileri arasında Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan ve Harun Tokak’ın da bulunduğu bildirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
OYNAT 02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz.' dedi.
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