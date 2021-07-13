FETÖ'cü Orhan İnandı'nın örgüt toplantılarındaki konuşmaları ortaya çıktı

FETÖ’nün Orta Asya Genel Sorumlusu olduğunu itiraf eden Orhan İnandı’nın kendisine yakın örgüt üyelerine, "Çoğu zaman vicdan muhasebesi yapıyorum ve şunu görüyorum, ben de dahil örgüt yöneticileri yüzünden, on binlerce insan işinden oldu, hayatlar alt üst oldu. Bizlerse lüks yaşam sürmeye devam ediyoruz. Bu duruma ‘yolun kaderi’ diyemeyiz. Örgüt bir öz eleştiri yaparak yanlışlarını kabul etmeli ama bunu yapacak cesaret ben de dahil kimsede yok" dediği ortaya çıktı.

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Dini nikahlı eşini örgütten gizlemiş

Öte yandan İnandı’nın yaklaşık 15 yıldır Kırgız bir kadınla ilişki yaşadığı, bu ilişkisinden de 2 çocuğu olduğu öğrenildi. İnandı’nın bu ilişkiyi örgütten gizlediği, dini nikahını örgüt dışı bir imama kıydırdığı belirtildi.

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İnandı gibi dini nikahlı ilişkiler yaşayan FETÖ üst düzey yöneticileri arasında Abdullah Aymaz, Mustafa Özcan ve Harun Tokak’ın da bulunduğu bildirildi.

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