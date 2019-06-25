Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem FETÖcüler Tarım Bakanlığında cirit atıyor
POLİTİKA

FETÖ’cüler Tarım Bakanlığında cirit atıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda FETÖ ile mücadelenin yeterince etkin bir şekilde yürütülemediği, kripto olarak kalmayı başaran örgüt mensuplarının bakanlık bürokrasisinde halen kilit noktalarda görev yaptığı konusu Ankara’da yüksek sesle konuşuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

FETÖ ile mücadele 15 Temmuz’dan bu yana daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürülmek istense de, asker-polis ayağında yapılan temizliğin özellikle bazı bakanlıklarda istenilen seviyeye bir türlü çıkamadığı üzerinde duruluyor. Bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda da örgütle mücadelenin yeterince etkin bir şekilde yürütülemediği, kripto örgüt mensuplarının bakanlık bürokrasisinde halen kilit noktalarda görev yaptığı konusu Ankara’da yüksek sesle konuşuluyor. FETÖ mensubu bakanlık bürokratlarının tarım ve hayvancılıktaki ihtiyaç olan önemli projeleri engellediği bunun yerine olmaz denilecek işlerin önünü açarak bakanlığın icraatlarını boşa düşürdüğü iddia ediliyor.

Kripto FETÖ’cüler renk vermiyor

İstihbarat raporlarında ‘renklendirme’ olarak bahsi geçen ve örgütün kendisine çok ters bir şekilde yaşayan ve çevresine öyle bir izlenim veren mensuplarının Tarım Bakanlığı’nda da yer aldığı üzerinde durulurken, son dönemlerde vatandaşların büyük tepkisiyle karşılanan kimi adımların örgüt tarafından kasıtlı olarak atılıp, atılmadığı sorusu yanıt bekliyor.

21 kişi ihraç edildi

Ankara’da ‘FETÖ’nün kalesi’ olarak görülen Tarım Bakanlığı’nda 15 Temmuz’un ardından çok az sayıda kişi KHK ile ihraç edildi. Diğer bakanlıklarda yüzlerce kişiyle ifade edilen ihraçlar, Tarım Bakanlığı’ndan geçen yıl itibariyle 21 kişiyle sınırlı kaldı.

Lojmanlardaki oy sandıklarında FETÖ izi

Hatırlanacağı üzere, 2017 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin anayasa referandurumunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Ankara’daki lojmanlarında yaşayan seçmenlerin baskın çoğunluğu ‘hayır’ oyu vermiş, başka bir seçimde de lojmandaki sandıklardan HDP 1. sırada çıkmıştı. FETÖ’den talimat alan bakanlık çalışanları olması nedeniyle böyle bir sonucun ortaya çıktığı konuşulmuştu.

REKLAM

31 Mart seçimlerini patates ve soğanla sabote ettiler

31 Mart seçimlerinin en önemli gündem maddesi ola patates ve soğan fiyatlarının yüksekliği olmuştu. Hükümet karşıtı propagandanın en önemli malzemesi olan patates ve soğan fiyatlarına müdahale edilmemesi ve etiket fiyatlarının seçim sürecinde yükselmesinde Bakanlık bürokrasisinin payı olduğu konuşulmuştu. Diğer yandan bir türlü düşürülemeyen et fiyatları, Türkiye’nin kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biriyken çok kısa sürede bazı ihtiyaçlarını ithalatla karşılar duruma gelmesi, “FETÖ bu süreçlerin neresinde?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Sonuçlar değerlendirilecek

Sonuçlar değerlendirilecek

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yapıyor.
Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
FETÖcüler cirit atıyor!

FETÖ'cüler
cirit atıyor!

​Bakanlık'taki kripto FETÖ'cüler renk vermiyor...
Filistin davası satılacak bir mal değildir

Filistin davası satılacak bir mal değildir

Lübnan "Yüzyılın Anlaşması"na karşı birlik çağrısında bulundu.
MİT için gözleyecek

MİT için gözleyecek

​TB2 Bayraktar, MİT'in envanterine de girdi.
Tek yol: İşbirliği

Tek yol: İşbirliği

Uzmanlara göre Yunanistan kaybetmeye mahkum.
Şoför tutuklandı

Şoför tutuklandı

​Mersin'deki kazada bir kişi ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı.
Kaderine terk edildi

Kaderine terk edildi

​Milyon dolarlık 5 yıldızlı otelde kira anlaşmazlığı.

Dünyadaki<br>10 kriz bölgesi

Dünyadaki
10 kriz bölgesi

2019'da yakından takip edilecek 10 kriz bölgesi.
Siparişle bu <br>işler olmaz

Siparişle bu
işler olmaz

Erdoğan'dan kabine revizyonu sorusuna yanıt.
-6'yla başlayacak

-6'yla başlayacak

​FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası.
Nem de artacak

Nem de artacak

​Meteorolojiden İstanbullulara uyarı geldi.
Milli irade tecelli etti

Milli irade tecelli etti

Erdoğan, seçimin ardından ilk kez konuştu.
20 ülkeye<br> ihraç ediliyor

20 ülkeye
ihraç ediliyor

​Dededen kalma işi devam ettiriyor.
Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı için flaş karar.
Önce şişirip<br>sonra indiriyorlar

Önce şişirip
sonra indiriyorlar

İnternet üzerinden alışveriş yapanlara kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.