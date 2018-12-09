Gündem FETÖcüler yakalanmamak için kadın kılığına girmiş
ESKİŞEHİR

FETÖ'cüler yakalanmamak için kadın kılığında geziyor

FETÖ'cüler yakalanmamak için kadın kılığına girmiş

Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, kaldıkları evlerde, tanınmamak için kullandıkları takma bıyık ve peruk ele geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA
FETÖ mensuplarının evinden çıkan peruk, takma bıyık ve çok miktarda para.
FETÖ mensuplarının evinden çıkan peruk, takma bıyık ve çok miktarda para.

Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.'nin Eskişehir'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM), İstihbarat ve Özel Harekat şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Örgütsel dokümanlar da ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda takma bıyık ve peruklar, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınan isimler polis eşliğinde emniyete götürüldü.

Şüphelilerin tanınmamak için takma bıyık ve peruk kullandığı saptandı.Götürüldükleri TEM Şubesi'nde sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

FETÖ'cü eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı
GÜNDEM
FETÖ'cü eski emniyet müdürü sahte kimlikle yakalandı

Rütbesi sökülen emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı
GÜNDEM
Rütbesi sökülen emniyet müdürü FETÖ’den tutuklandı

/**/
Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

Meclis Başkanı'ndan bütçe daveti

​Yıldırım, partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya gelecek.
Bakan'dan tam destek

Bakan'dan tam destek

​Liseli mucidin beklediği haber Ziya Selçuk'tan geldi.
Her şey gelecek hafta belli olacak

Her şey gelecek hafta belli olacak

Sarı Yeleklilerin hedefindeki Macron tarih verdi.
Fransız Polis'iengel dinlemedi

Fransız Polis'iengel dinlemedi

​Tekerlekli sandalyedeki eylemcinin yerlerde sürüklendiği anlar.
Trump bize burnunu sokmasın

Trump bize burnunu sokmasın

​"Fransız'lar beni istiyor" diyen Trump'a sert çıkış.
Hepsimidesinden çıktı

Hepsimidesinden çıktı

Yuttuğu 116 kapsülün hepsi operasyonla çıkarıldı.
Bedellininkışla günlüğü

Bedellininkışla günlüğü

Yan gel yat değil, yüksek disiplin ve düzenli eğitim.
Gözleryarınki verilerde

Gözleryarınki verilerde

Ekonomide 3. çeyrek verileri açıklanacak.

FETO'nunperuklu erkekleri

FETO'nunperuklu erkekleri

​Yakalanmamak için kadın kılığına girmişler.
Öğledensonraya dikkat

Öğledensonraya dikkat

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Süper Lig ekibinin teknik direktörü görevi bıraktı.

Obradovic gidebilir

Obradovic gidebilir

Fenerbahçe'nin hocasına dünya devi talip oldu.
Prens'in akıl hocası damat çıktı

Prens'in akıl hocası damat çıktı

Trump'ın damadı, Veliaht Prens'e akıl vermiş.
Erdoğan sürprizi

Erdoğan sürprizi

Erdoğan daveti geri çevirmedi, evlerinde ziyaret etti.
Ve terör onları da vurdu

Ve terör onları da vurdu

​KP/ML TİKKO, Fransa'daki eylemlere destek verdiklerini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.