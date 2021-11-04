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ANKARA

FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis

Yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik hazırlayan FETÖ sanığı Suat Bozkurt, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi evrakta sahtecilik" suçlarından 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
FETÖcülere sahte kimlik hazırlayan sanığa 16 yıl 6 ay hapis
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yurt dışına kaçması için sahte kimlik ve belge hazırlayan Suat Bozkurt'un yargılandığı davada karar verildi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

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  • Önceki celse dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Bozkurt'a söz verildi. Örgüt üyeliği ve resmi evrakta sahtecilikle suçlandığını hatırlatan Bozkurt, bu suçları işlediğine dair dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını iddia etti.

ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespiti de kabul etmeyen Bozkurt, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi. Sanık avukatının beyanının ardından mahkeme başkanı, hükmü açıkladı. Buna göre Bozkurt, "silahlı örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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  • Ayrıca yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik ve belge hazırladığı belirlenen Bozkurt'a, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan sanık Bozkurt, toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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