Gündem FETÖcülere sahte kimlik hazırlayan zanlıya 16 yıl hapis
ANKARA

FETÖ'cülere sahte kimlik hazırlayan zanlıya 16 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının yurt dışına kaçması için kimlik ve belge hazırlayan Suat Bozkurt, 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi DHA
FETÖcülere sahte kimlik hazırlayan zanlıya 16 yıl hapis
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Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Önceki duruşmada dosyaya sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Bozkurt'a söz verildi.

Örgüt üyeliği ve resmi evrakta sahtecilikle suçlandığını hatırlatan Bozkurt, bu suçları işlediğine dair dava dosyasında yeteri kadar delil bulunmadığını iddia ederek beraatını istedi.

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Sanık avukatının da savunmasının ardından Bozkurt, mahkeme başkanınca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte kimlik ve belge hazırladığı tespit edilen Bozkurt'a, 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan sanık Bozkurt, toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi

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