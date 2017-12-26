FETÖ'cülerin çirkin tehdidi sonrası 121. madde KHK'ya girdi

Çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi. Bu madde kimi çevrelerce 'iç savaş çıkartır, sivillere silah kullanma yetkisi verildi' şeklinde eleştirilerin hedefi oldu. Ancak AK Parti tarafından yapılan açıklama ile bu maddeni sadece 15 ve 16 Temmuz 2016 ile sınırlı olduğu belirtildi. Aynı zamanda bu maddenin neden KHK'ya eklendiği de ortaya çıktı.

FETÖ'cülerin tehdidi sonrası harekete geçildi

Bir takım eleştirilerin odağında yer alan 696 Sayılı KHK'da yer alan 121. maddenin neden eklendiği ise merak konusu olmuştu. O maddenin KHK'ya girmesine ne büyük neden 'FETÖ davalarında sanıkların şehit yakınları ile gazi ve yakınlarına karşı savurdukları çirkin tehditler' oldu. FETÖ'cülerin mahkemede 'yargılanacaksınız' gibi tehditleri ile 15 Temmuz'da vatanını koruyan kahramanların morallerinin bozulmaması için böyle bir önlem ve güvence getirildi.

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İşte KHK ile getirilen o madde...

696 sayılı KHK ile "darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" getirildi.

696 sayılı KHK ile Olağanüstü hal uygulamalarının uygulanmasına ilişkin 8 Kasım 2016'da çıkarılan yasanın 37. maddesine ek yapıldı.

Bu maddeye bir 'fıkra' ekleyerek şöyle denildi: "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

GÜNDEM Maddeyi okumayan muhaliflere şok!

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