FETÖ'cülerin kaçışı 'sınır'da bitti: Karı-koca TIR'ın dorsesinde yakalandılar

Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çorum Hitit Üniversitesinde Dr olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz sürecinde FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği sebebiyle ihraç edilen ve eşi ile birlikte hapis cezası alan Bylock kullanıcıları M.K.K. ve eşi Ş.R.K, Sarp Sınır Kapısı’ndan yasadışı yollarla Gürcistan’a çıkış yapmak isterken yakalandı.

34 plakalı bir TIR'ın dorsesinde yakalanan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

GÜNDEM Ankara'da FETÖ'nün firari emniyet müdürü yakalandı

GÜNDEM Ankara'da FETÖ operasyonu: 13 firari örgüt üyesi yakalandı