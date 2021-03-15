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FETÖ'cülerin kaçışı 'sınır'da bitti: Karı-koca TIR'ın dorsesinde yakalandılar

FETÖ firarisi çift, Sarp Sınır Kapısı’ndan bir TIR'ın dorsesinde sınırı geçmek isterken yakalandı.

Haber Merkezi İHA
FETÖ'cüler TIR'ın dorsesinde böyle yakalandı.
FETÖ'cüler TIR'ın dorsesinde böyle yakalandı.

Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çorum Hitit Üniversitesinde Dr olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz sürecinde FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği sebebiyle ihraç edilen ve eşi ile birlikte hapis cezası alan Bylock kullanıcıları M.K.K. ve eşi Ş.R.K, Sarp Sınır Kapısı’ndan yasadışı yollarla Gürcistan’a çıkış yapmak isterken yakalandı.

34 plakalı bir TIR'ın dorsesinde yakalanan şahıslar haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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