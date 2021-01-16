​FETÖ’cüye sığınma mülteciye ölüm: İki bin haine kucak açtı ​ FETÖ’cüye sığınma mülteciye ölüm: İki bin haine kucak açtı Sığınmacıların botlarını delip ölüme terk eden Yunanistan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den firar eden FETÖ’cülere kucak açtı. Ülkeye gelen 20 bin FETÖ’cüden 9 bini Yunan makamlarına siyasi sığınma için başvurdu. Bunlardan 2 bin kadarının talebi kabul edildi. Yunan Ta Nea gazetesinin haberine göre, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollardan 2018’de 8 bin 898, 2019’da ise 8 bin 17 kişi geçti.

Haber Merkezi 16 Ocak 2021, 00:00 Son Güncelleme: 16 Ocak 2021, 00:57 Yeni Şafak