​FETÖ’cüye sığınma mülteciye ölüm: İki bin haine kucak açtı ​

Sığınmacıların botlarını delip ölüme terkeden Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den firar eden FETÖ’cülere kucak açtı. 15 Temmuz’dan sonra çoğu FETÖ’cü yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Yunanistan’a kaçtı. Yunan “Ta Nea” gazetesi 2017’den itibaren yasadışı yollarla Yunanistan’a giriş yapan Türk vatandaşlarının sayısının 19 bin 653 olduğunu açıkladı.
- Bunlardan 9 bininin siyasi sığınma başvurusu yaptığı, 2 bin FETÖ’cünün sığınma talebinin kabul edildiği öne sürüldü. FETÖ’cülerin büyük bölümünün başkent Atina’da aileleriyle yaşadığı, 2018’e kadar başvuruları reddedilen 697 kişinin ise Türkiye’ye iade edildiği aktarıldı. Serbest bırakılan FETÖ’cülerin mülakatlara gelmediği, başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine gitmek istediği belirtildi. Türkiye’den Yunanistan’a 2014’te 73, 2015’te 182, 2016’da ise 313 kişi yasadışı yollarla giriş yaptı, bu rakamlar 2017’de 2 bin 738, 2018’de 8 bin 898, 2019’da ise 8 bin 17 kişi olarak kayıtlara geçti.