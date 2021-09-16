Gündem FETÖden aranan eski komiser polisi yaralayıp kaçmaya çalıştı
MANİSA

FETÖ'den aranan eski komiser polisi yaralayıp kaçmaya çalıştı

Manisa'da FETÖ soruşturması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser M.E.B, kovalamaca sonucu gözaltına alındı. M.E.B, aracını durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak yaraladı.

Haber Merkezi AA
FETÖden aranan eski komiser polisi yaralayıp kaçmaya çalıştı
FETÖ'den aranan eski komiser Manisa'da yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan eski komiser M.E.B'nin Şehzadeler ilçesine bağlı Turgutlu Özal Mahallesi'nde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese giden ekiplerin geldiğini gören şüpheli, otomobiliyle kaçmaya başladı.

Şüpheli, bu sırada aracı durdurmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçtı. Ayağından hafif şekilde yaralanan polis memuru, mesai arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında otomobiliyle başka bir araca da arkadan çarpan şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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