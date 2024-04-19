FETÖ'den aranıyordu: Firari emniyet müdürü hücre evine yaptığı gizli geçitte yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan firari emniyet müdürü Ş.Ü.'nün (53) Kayseri'de hücre evinde saklandığını tespit etti.