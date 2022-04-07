Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem FETÖden gözaltına alınan 1i ABDli 12 şüpheli adliyede
MERSİN

FETÖ'den gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyede

Mersin merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda, cezaevindeki FETÖ/PDY üyeleri ile ailelerine yardım ettikleri tespit edilip gözaltına alınan 1'i ABD'li 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
FETÖden gözaltına alınan 1i ABDli 12 şüpheli adliyede
FETÖ'den gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, cezaevindeki örgüt üyelerine ve ailelerine maddi yardımda bulundukları tespit edilen biri ABD uyruklu, 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Mersin, Balıkesir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇLA YOLA ÇIKIP DAĞITMIŞ

Yapılan aramalarda 2 adet bir dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, çok sayıda elle yazılı doküman ile dijital materyale el konuldu.


İstanbul'da gözaltına alınan ABD uyruklu şüphelinin, cezaevindeki FETÖ/PDY üyelerinin ailelerine, toplam 200 bin dolar dağıttığı tespit edildi. Şüphelinin EFT ile ABD'den bizzat hesabına yönlendirilen paraları, İstanbul-Mersin arasında araçla yola çıkarak, güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı bildirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İğne oyası gibi işliyorlar

İğne oyası gibi işliyorlar

Yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.
Bir devir sona erecek

Bir devir sona erecek

​30 dakikada sonuç verecek: Tamamen yerli ve milli kitler geliyor.
Başakşehirde kayan İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa uçtu

​İmzaladığı kargo kağıdı hayatını altüst etti.

Bucha'da gıda krizi

Bucha'da gıda krizi

​Harabeye dönmüş marketlerde bozulmamış yiyecek arıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.