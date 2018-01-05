'FETÖ’den yargılanan başkan istemiyoruz'

Sağlık-Sen Kırşehir Şubesi Başkan Yardımcısı Ş.S., Başkan Yardımcısı H.K., Başkan Yardımcısı A.D. Başkan Yardımcısı Y.Y., Başkan Yardımcısı R.A., Başkan Yardımcısı Y.A. ve 6 kişi istifa dilekçesini sundu.

FETÖ Terör Yapılanması (FETÖ) davasından ceza alan Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı N.Y.’nin cezaevinden çıktıktan sonra Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş tarafından evinde ziyaret edilerek görevine dönmesini istediği iddialarını sindiremeyen yönetim kurulu istifasını sundu.

İstifalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Y.Y., “Kamuoyunun bildiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bütün kamu kurumlarında FETÖ temizliği ve FETÖ ile mücadele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılmış ve tavizsiz şekilde mücadele sürmektedir. Yine üyelerimizin ve kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Kırşehirde sağlık camiası FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 08.05.2017 tarihinde tutuklanan Sağlık - Sen Kırşehir Şube Başkanı N.Y., 28.12.2017 tarihli son duruşmasında 4 yıl 2 ay ceza almıştır. İstinaf ve Yargıtay aşaması göz önüne alınarak adli kontrol şartı ile tahliye edilmiştir. Sağlık-Sen Genel merkezinizin ‘başkanlığınız fiilen devam ediyor’ demesi’ üzerine yerel mahkemece ceza verilen adlı kontrol şartları uygulanan ve FETÖ üyeliği mahkeme kararı ile sabitlenen bir başkan istemediğimizden istifa etmiş bulunmaktayız” dedi.