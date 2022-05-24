Gündem FETÖden yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı
ANKARA

FETÖ'den yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı

Eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal, hakkındaki hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulması üzerine yeniden yargılandığı davada Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden altı yıl üç ay hapis cezası verildi.

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Haber Merkezi AA
FETÖden yargılanan eski Yargıtay üyesi Kamuran Çokal altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı
Arşiv.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında sanık Çokal ile avukatı hazır bulundu.

Savunma yapan Çokal, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşmaya verilen müzakere arasından sonra mahkemeye başkanlık eden daire üyesi Hakan Yüksel, hükmü açıkladı.

Buna göre Çokal, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan altı yıl üç ay hapse mahkum edildi.

Çokal'a, 6 Mayıs 2019'da yedi yıl altı ay hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulmuştu.

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