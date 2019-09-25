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ANKARA

FETÖ'nün 2011'de Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması

FETÖ'cülerden 'Örgütün idealleri için soruların çalınması günah değil' savunması

FETÖ'nün, 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasıyla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında, dün başlatılan operasyonlarda 256 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan zanlıların verdiği ifadeler, FETÖ'nün sınavlardaki usulsüzlüklerini hangi düşünceyle kamufle ettiğini gözler önüne serdi. Yaptıklarının kul hakkına girip girmediği sorulan şüpheliler, örgütün idealleri doğrultusunda soruların çalınmasının günah olmadığını düşündüklerini ifade etti.

Haber Merkezi AA
2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdıran 256 FETÖ üyesi zanlı yakalandı.
2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdıran 256 FETÖ üyesi zanlı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, dün başlatılan operasyonlar kapsamında toplam 256 zanlı yakalandı.

  • Alınan bilgiye göre, 2011'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında, FETÖ üyelerinin, yazılı sınav öncesinde eriştikleri sınav sorularını örgüt mensuplarına verdiklerinin tespiti üzerine, birçok ilde başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, dün sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 76 ilde operasyon başlatılırken, şu ana kadar 256 şüpheli gözaltına alındı.

Sınavı geleceğe yatırım olarak değerlendirmişler

Söz konusu sınavla ilgili yürütülen soruşturmalara ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Buna göre FETÖ, sınav öncesinde eriştiği sorularıpolis memuru rütbesindeki üyelerine vererek, onların amir sınıfına geçmesine ortam hazırladı. Örgüt, ilerleyen yıllarda stratejik görevlere gelecek bu üyeleri sayesinde, Emniyet Teşkilatı'ndaki varlığını artırmayı hedefledi.

'Geleceğe yatırım'

Bunu, geleceğe yatırım olarak değerlendiren FETÖ, aynı zamanda örgüt üyesi olmayan emniyet mensuplarına da "Bizden olursan komiser yardımcısı olabilirsin yoksa olamazsın" mesajı verdi.

FETÖ'nün bu usulsüzlüğü, örgüt üyesi olmayan ve komiser yardımcılığı hayaliyle birçok kez bu sınava katılıp başarısız olan polisleri de mağdur etti.

"Hakları yenilen polisler, cennetle ödüllendirilecek"

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler ise FETÖ'nün sınavlardaki usulsüzlüklerini hangi düşüncelerle kamufle ettiğini gözler önüne serdi.

  • İfadeleri alındığı sırada "yaptıklarının kul hakkına girip girmediği" sorulan şüpheliler, "Örgütün idealleri doğrultusunda soruların çalınması, günah değil" savunması yaptı.

Ayrıca zanlıların, "devlete sözde en iyi hizmeti sunacakları için kendilerinin yanı sıra sorulara sahip olmadıkları için sınavı kazanamayıp mağduriyet yaşayan diğer polislerin de cennetle ödüllendirileceklerini söylediği" öğrenildi.

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