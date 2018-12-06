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Son dakika haberleri: FETÖ'nün 'adliye ve cezaevi yapılanması' ana davasında karar

FETÖ'nün 'adliye ve cezaevi yapılanması' ana davasında karar

FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması"na ilişkin ana davada 36 sanık, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davasında, 17 sanık "silahlı terör örgütüne yöneticilik", 19 sanık ise "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından mahkum edildi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamladıklarını belirterek kararı açıkladı.

Buna göre sanıklar sözde "Ege Bölgesi adliye sorumlusu ve mahrem imamı" Kürşat Okuducu ile "Akdeniz Bölgesi sorumlusu ve mahrem imamı" İbrahim Pala'ya, "silahlı terör örgütüne yöneticilikten" 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanıklar Turan Yılmazer, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zirek, Hakkı Saraç, Levent Duman, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Cefaroğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'ya ise 15 yıl hapis cezası verildi.

Pişmanlık gösterenlere indirim

"Silahlı terör örgütüne yöneticilikten" suçlu bulunan ancak soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık gösteren sanıklar Arif Şimşek ve Osman Mumcu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum oldu.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise sanıklar Yavuz Sami, Mehil Karahan, Yaşar Özpekmez, Sinan Kaplan, Mahmut Dal, 10 yıl 6 ay; Harun Özbek, Mustafa Göktaş, Yunus Özdoğan, Cem Erdoğan, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik 9 yıl, Haluk Metin 8 yıl 9 ay, İsmail Yılmaz'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Aynı suçtan ceza alan ancak "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanan sanıklar Levent Koçer, Ömer Erdem Yazgan, 1 yıl 10 ay 15 gün, Adnan Dursun, Murat Baltacı, ve İskender Özkan, 2 yıl 2 ay 7 gün, Mustafa Gülmez ise 2 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Etkin pişmanlıktan yararlanan 6 sanık adli kontrol şartıyla tahliye olurken, diğer sanıkların ise hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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