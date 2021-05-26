FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı: Elebaşı Gülen'in motivasyon notu çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, FETÖ'nün "altın nesil" olarak nitelendirdiği isimlerden Ceylan ve Salmaner hakkında 2017'de soruşturma başlatıldı.

Arandıkları tarihte adreslerinde bulunamayan iki isim, emniyetin fiziki ve teknik takip sonucu 8 Ekim 2020'de Etimesgut'taki örgütün hücre evinde yakalandı.

İki sanık, emniyet ve savcılık ifadelerinde, FETÖ üyesi olmadıklarını, ByLock başta olmak üzere örgüte ait haberleşme programlarını kullanmadıklarını, örgüt yöneticileriyle irtibatlarının olmadığını iddia etti.

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Ancak iddianamede yer verilen ByLock tespit tutanağına göre, eski birinci sınıf emniyet müdürleri Ceylan ve Salmaner, uzun süre kullandıkları programda, kullanıcı adı ve şifresi için kendi isim, soyadları ile memleketlerinin plaka kodu, işe başlangıç tarihi ve görev yerlerinin adlarını tercih etti.

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Elebaşı Gülen'in motivasyon notu

İddianameye göre, sanık Ceylan, 26 Ağustos 2014'te aktifleştirdiği ByLock hesabını 22 Mayıs 2015'e kadar kullandı.

Kullanıcı adını, memleketi Afyonkarahisar ve plaka kodundan esinlenerek "karahisar03" olarak belirleyen Ceylan, o tarihte ikamet ettiği Ankara'nın İncek semtinin ismini kullanarak "incek2014" şifresini oluşturdu.

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Ceylan'ın, başka ByLock kullanıcılar tarafından "Cyln", "cemil", "cemilcyyln", "cemilamcam" şeklinde kaydedildiği belirlendi. İddianamede, "ByLock programındaki irtibat listelerindeki kişilerin nerdeyse tamamının kendi ifadesinde de belirttiği gibi tanıdığı yakın veya çalışma arkadaşları ile emniyet personeli olduğu görülmüş, bu haliyle şüphelinin ByLcok programını kullandığı değerlendirilmiştir." denildi.

Ceylan'ın ByLock yazışma grubunda, FETÖ'den hakkında işlem yapılan eski emniyet müdürleri Cihangir Çelik, Lokman Kırcılı, Halit Turgut Yıldız, Kadir Ay, Ertan Yavaş, Selçuk Kızılay, İsmail Baş, Çetin Çelik ve Fazlı Öcal'ın yer aldığı, Ceylan'ın ayrıca örgütü tepe yöneticilerinden Osman Karakuş, Osman Hilmi Özdil ve Tuncay Delibaşı ile irtibat kurduğu da tespit edildi.

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Ceylan'ın cep telefonunda elde edilen dijital materyallerde, yargılama esnasında ByLock'a ilişkin mahkemeden talep edilecek hususlara ilişkin bir mesajın bulunduğu da belirlendi.

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İddianamede, "Şüphelinin, Facebook massenger görüşmelerinin ekran görüntüleri alınmış, bu görüşmelerde, yurt dışıyla ilgili konuşmalar ve Mrakc Cey isimli kişiyle ise FETÖ yargılaması sürecinde başvurulacak bilgilerle ilgili yazışmalar yapıldığı görülmüştür. Yine cep telefonunda, Fetullah Gülen kastedilerek 'büyüğümüzden notlar' adı altında örgütsel motivasyon sağlayan yazışmaların bulunduğu belgenin olduğu görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Telegram üzerinden örgütsel bağı sürdürmüş

İddianameye göre, diğer sanık Hüsrev Salmaner de "119021" ve "122730" İD numaralı iki ByLock hesabı kullandı.

"sportage" ve "husrev87" kullanıcı adlarını tercih eden Salmaner, yine isminin baş harfi ve işe giriş yılı olan 1987'den yararlanarak "h878787@" şifresini oluşturdu.

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İddianamede ifadesine yer verilen Salmaner, "Hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Kullanıcı adı bana ait değildir. Programı kullanmış olsam karışık bir şifre kullanırdım. Eğer güvenli bir program olduğunu düşünsem bir sürü irtibatım olurdu. O zaman bu şifrelerin mantığı olabilirdi. Ancak bu kadar basit şifrelere rağmen çok az irtibatlı kişi olmasını ben de anlamıyorum. Muhtemelen ismim her yerde geçmesi nedeniyle teknolojiden faydalanan birilerinin yapmış olduğunu düşünüyorum." savunmasını yaptı.

Salmaner'in cep telefonunun incelenmesinde, anlık yazışma programı Telegram üzerinden "Saven Hart" isimli kullanıcı ile yaptığı mesajlaşmada, "sanal numara" kullanma hususunun "heyetten" sorulmasını istediği görüldü. İddianamede, "Telefonda, komşu olarak nitelendirilen Yunanistan'ın tavırlarına yönelik ve yurt dışına kaçma konusunda yardımcı olunacağına yönelik bir yazışma, örgütün üst düzey yöneticilerinden Abdullah Aymaz'ın yazısı olarak belirtilen örgüt üyelerine yönelik motive edici bir mesaj tespit edilmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.

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Sanık Salmaner'in, Saven Hart isimli kullanıcı ile İsmet Kuşçu ismini kullanarak Telegram üzerinden yazıştığı da belirlendi.

Dosyadaki delillere göre, iki sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilen iddianamede, eski emniyet müdürlerinin 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Sanıklar, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Rütbeleri alınmıştı

Cemil Ceylan, Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına atandı.

Hüsrev Salmaner de 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.

İki sanık, 2015'te çıkarılan KHK ile resen emekli edilen 1776 emniyet müdürü arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ceylan ve Salmaner'in rütbeleri geri alındı.

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FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital belgelerde, Ceylan ve Salmaner'in "A5" olarak kodlandıkları, bunun da örgüte sadakat ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.