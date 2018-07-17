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MALATYA

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 34 gözaltı

Malatya merkezli 13 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda Hava Kuvvetları Komutanlığında görevli askeri personelden 34'ü gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Malatya merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı alınan Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, askeri mahrem yapılanma tarafından kontörlü ve ankesörlü telefonlarla ardışık aranarak irtibat sağlandığı belirlenen şüphelilere yönelik Malatya merkezli, Ankara, İzmir, Sakarya, Muğla, Adana, Eskişehir, Konya, Kayseri, Balıkesir, Kilis, Amasya ve Elazığ'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 42 askeri personelden 34'ü gözaltına alındı.

Astsubay rütbesindeki şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 1 yüzbaşı ile 7 astsubayın yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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